Maya Szymańska wydaje kolejną powieść

Data premiery przypadająca na Wielką Noc nie jest przypadkowa. Oto Alicja — ostatnia wiedźma -zmartwychwstaje trzeciego dnia, aby zebrać trzynastu morderców, a właściwie odnaleźć i zmusić do dołączenia do siebie 12 talentów, którym będzie przewodzić. Tak, jak w pozostałych tomach, nie zabraknie krwistych i demonicznych scen, a wśród bohaterów pozostanie gadatliwa Sky, demon ukrywający się w ciele niewinnej Gizeli i napalony na wiedźmę ksiądz Maks. W trzecim tomie czytelnicy poznają także niebanalny zbiór nowych osobowości, które nie zawsze będą chętne do współpracy.

Trzynastu morderców jest kontynuacją historii Alicji, która po stracie rodziców nieoczekiwanie rozpoczyna nowy, mroczny rozdział w swoim życiu, stając się ostatnią wiedźmą na ziemskim padole. Droga do samodoskonalenia jest długa i wyboista, a opiekun dziewczyny zwany Nielekarzem, nie ułatwia sprawy. Z biegiem lat Alicja coraz lepiej rozumie swoje przeznaczenie oraz osiąga nieprzeciętne umiejętności panowania nad energią swoją i otoczenia, stając się specjalistką od walki z duchami i demonami. Moc wiedźmy nabiera na sile, przygotowując się do krwawej wojny, w której weźmie udział tytułowych Trzynastu Morderców.

Na Trzynastu Morderców czytelnicy musieli poczekać dobre kilka lat. Pierwsze wydanie Ostatniej Wiedźmy miało miejsce w 2015, a Piromanki w 2019 roku. Autorka rozstała się z wydawnictwem Novae Ares, aby w 2022 r. korzystając z self-publishingu, przedstawić fanom powtórkę 1 i 2 tomu nie tylko w nowej szacie graficznej. Drugie wydanie zostało poprawione, z uwzględnieniem uwag pierwszych czytelników. Obecnie pisarka pracuje nad czwartym tomem (kończącym tetralogię) o wymownym tytule Apokalipsa.

Maya Szymańska jest pisarką pokolenia lat 90. Literacki debiut osiągnęła, jako nastolatka. Nieustannie szlifuje swój warsztat pisarski i uważnie słucha uwag czytelników, nie bojąc się konstruktywnej krytyki. W dorobku literackim Szymańskiej oprócz cyklu Ostatnia Wiedźma znajdują się powieści Dubito ergo sum: wątpię, więc jestem (2008) i Woskowa cytadela (2016), a także szereg opowiadań, które autorka publikuje na oficjalnej stronie internetowej mayaszymanska.com. Tam również można kupić książki z cyklu Ostatnia Wiedźma.