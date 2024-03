Maya Szymańska zamyka cykl „Ostatnia Wiedźma”

„Apokalipsa” kończy historię Alicji, której losy czytelnicy śledzili w poprzednich częściach: „Ostatniej Wiedźmie”, „Piromance” i „Trzynastu mordercach”. Wiedźma rośnie w siłę i w niczym nie przypomina już dziewczynki z 1 tomu. Moce, którymi włada nie są jej dane w darze, tylko opanowane dzięki latom katorżniczej i nad wyraz bolesnej pracy nad swoimi słabościami. W efekcie Al potrafi panować nad energią otoczenia i ludzi, a żaden demon nie jest jej straszny. Grupa towarzyszących jej morderców, czyli osób o wyjątkowych talentach, szykuje się razem ze swoją przywódczynią do ostatecznego starcia z siłami, których do końca sami nie rozumieją. Dla wszystkich jest jednak jasne, kto tu przewodzi, podobnie, jak oczywista nie nieuniknioność tego, co ma nadejść. Czy świat rzeczywiście spłonie i jaką „Apokalipsę” naszykowała Maya Szymańska, dowiemy się z kart nowej powieści.

Daty premier powieści z cyklu „Ostatnia Wiedźma” nie są przypadkowe. Reedycja dwóch pierwszych tomów miała miejsce w dniach szczególnej bliskości ludzi ze światem zmarłych czyli w Halloween, „Trzynastu morderców” nadeszło przynosząc zmartwychwstanie Wiedźmy podczas minionej Wielkanocy, a „Apokalipsa” pojawi się w równonoc wiosenną. To czas nowego cyklu w naturze, ale także moment, w którym wedle Słowian ścierają się dwa światy: ziemski i pozagrobowy. Nie da się ukryć, że właśnie takie zderzenie ma miejsce w cyklu „Ostania Wiedźma”. Świat dobrych i złych duchów, przerażających demonów i złowrogich potworów z piekła rodem, przenika do znanej nam rzeczywistości, tworząc przerażająco realistyczne kadry. „Apokalipsa” jest zatem pozycją dla osób, które nie boją się stanąć oko w oko z koszmarną wizją nieuniknionego.

Maya Szymańska jest pisarką pokolenia lat 90. Literacki debiut osiągnęła, jako nastolatka. Nieustannie szlifuje swój warsztat pisarski i uważnie słucha uwag czytelników, nie bojąc się konstruktywnej krytyki. W dorobku literackim Szymańskiej oprócz cyklu Ostatnia Wiedźma znajdują się powieści "Dubito ergo sum: wątpię, więc jestem" (2008) i "Woskowa cytadela" (2016), a także szereg opowiadań, które autorka publikuje na oficjalnej stronie internetowej mayaszymanska.com. Tam również można kupić książki z cyklu Ostatnia Wiedźma: https://mayaszymanska.com/kup-ksiazki/. Obecnie autorka pracuje nad kolejnymi powieściami.